Devotos cargan y bailan a Santo Domingo en barrios de Managua

Miles de promesantes y devotos acompañaron este martes a la imagen de Santo Domingo de Guzmán durante su recorrido por los barrios orientales de Managua, una tradición que partió desde la iglesia homónima ubicada en el Calvario del Mercado Oriental.

Los fieles cargaron y bailaron la efigie durante la procesión, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos brindaban asistencia ante posibles golpes de calor u otras complicaciones de salud entre los asistentes.

El retorno de la imagen a su parroquia está previsto para las 4:00 de la tarde del 10 de agosto, cuando se espera nuevamente la participación masiva de feligreses.