Devotos despiden a Santo Domingo de Guzmán en su tradicional traslado a Las Sierritas

La imagen de Santo Domingo de Guzmán inició este domingo su recorrido hacia Las Sierritas de Managua, donde permanecerá durante el próximo año, luego de concluir los 10 días de permanencia en la capital, en una ceremonia que convoca a cientos de fieles en la iglesia Santo Domingo.

Los cargadores tradicionalistas ya se preparan para asumir el compromiso de realizar el baile característico dentro del templo, mientras el sacerdote ofició la bendición a los asistentes y dio la salida oficial a la procesión que comenzó a las 7:00 a.m.

La festividad religiosa, una de las más arraigadas en Nicaragua, reúne a devotos que acompañan a la imagen en su traslado anual hacia la comunidad conocida como Las Sierritas.