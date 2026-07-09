DGME anuncia nuevo trámite para otorgar visa de salida a menores de edad

Como parte del proceso que actualmente aplica la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para tramitar la visa de salida de Nicaragua a menores de 18 años de edad, anunció que cuando ambos padres se encuentren en el territorio deberán presentarse personalmente en la sede central para realizar la solicitud. De acuerdo con la inspectora Jennifer Pérez, jefa del departamento de Visa y Entrega de dicha institución el trámite es indispensable incluso si el niño o adolescente viaja en compañía de ambos progenitores.

La funcionaria enfatizó que en el caso que uno de los padres se encuentre fuera del país, se debe presentar un movimiento migratorio. Hasta ahora el trámite permitía que uno de los padres compareciera personalmente mientras el otro otorgaba la autorización mediante un poder notarial, según el procedimiento que venía aplicando la institución.

Además explican que si ambos padres residen en el extranjero, la gestión puede ser asumida por un tercero, con un poder específico para el trámite, emitido desde el país de residencia de los progenitores, el cual debe contar con su respectiva apostilla para tener validez legal en Nicaragua.

El documento emitido cuenta con una vigencia de 30 días, es gratuito y faculta al menor para una sola salida del territorio nacional. Para este proceso se debe realizar la cita correspondiente y comprar el formulario en la ventanilla 21 de la sede central de Migración.

Los requisitos base que deben adjuntarse son:

Copia de la partida de nacimiento del menor.

Copia de pasaporte (página de datos principales del menor de edad).

Copia de la cédula de identidad de ambos progenitores.

Permiso notarial de salida, documento original de salida, el cual debe ir insertado en el expediente junto al resto de las fotocopias.

Por Anduriña Ortiz.