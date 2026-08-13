Diabetes y riñón: el daño renal, la complicación más temida por los pacientes

El daño renal es una de las complicaciones más temidas por los pacientes con diabetes, una condición que puede llevar a la necesidad de diálisis y que fue abordada por el médico diabetólogo Javier Bravo, quien explicó que el riñón, encargado de fabricar la orina y eliminar los desechos de la sangre, se ve severamente afectado por el mal control de la glucosa.

El especialista enfatizó que la prevención está en el estilo de vida, el cumplimiento estricto del tratamiento y la atención a los cambios de fármacos cuando los especialistas lo consideren necesario.

La diabetes, principal causa del daño renal, requiere un monitoreo constante para evitar la progresión de esta complicación.