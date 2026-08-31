Discusión por chicharrón termina en apuñalamiento en Mercado Oriental

Un hombre apuñaló a su propio hermano durante una violenta discusión que inició por un supuesto pedazo de chicharrón, la mañana de este lunes en el Mercado Oriental, en un hecho que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

Las imágenes muestran al agresor portando un cuchillo mientras otros familiares intentan intervenir con palos y golpes para detenerlo, y la madre de los involucrados también trató de separar a sus hijos para evitar una tragedia.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los implicados y el estado de salud del lesionado. Las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el caso.