Disfunción eréctil por enfermedades crónicas: especialista explica su impacto en la salud sexual

El especialista en salud sexual Roberto Gómez explicó que las enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes afectan la función eréctil. La fisiología de la erección requiere un buen estado neurológico, circulatorio y hormonal para lograr una respuesta sexual adecuada.

El doctor señaló que la hipertensión produce daño endotelial que dificulta el flujo sanguíneo hacia el pene, mientras que la diabetes afecta los nervios periféricos. El estrés, los problemas económicos y el cansancio también influyen negativamente en la respuesta sexual.

Gómez enfatizó que el órgano sexual más importante es el cerebro y que la vergüenza impide a muchos pacientes mencionar estos problemas en la consulta médica. Subrayó que las enfermedades crónicas son sistémicas y afectan todo el organismo, incluyendo la producción hormonal.