Tres detenidos por doble asesinato en Nagarote tras robo de más de medio millón de córdobas

Franklin Jerry Lampín Sánchez y Jeimy Valdezca Solórzano Corea fueron hallados muertos el 21 de agosto en Nagarote. Las investigaciones determinaron que ambos fueron ejecutados y no se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Los cuerpos aparecieron dentro de una camioneta en un camino cercano al sector La Basurera. Luis Alexander Lampín, primo de Franklin, es uno de los tres detenidos y presuntamente planificó el crimen para robarle más de 500 mil córdobas.

La víctima se dedicaba a prestar dinero y su acompañante fue ultimado para no dejar testigos. Familiares y amigos sepultaron a los dos hombres el 30 de agosto en el cementerio de Nagarote.