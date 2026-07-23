Docentes nicaragüenses: requisitos y leyes para acceder a la pensión de vejez

El Dr. Manuel Ruiz abordará en el programa el proceso para que los docentes nicaragüenses accedan a la pensión de vejez.

Un tema clave para las 47,000 maestras y maestros que han dedicado su vida a la enseñanza y que necesitan conocer los requisitos legales y los plazos para recibir este beneficio.

El especialista destacó la importancia de conocer el artículo 110 de la Ley de Seguridad Social, los artículos 55 y 89 del Reglamento, así como las leyes 160, 720, 114 de Carrera Docente y 582 de Educación General.