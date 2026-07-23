Doctor René Urroz explica síntomas y tratamiento de la osteoartritis

El doctor René Urroz abordó la explicación de una enfermedad que afecta a millones de personas y que se caracteriza por la destrucción de las articulaciones debido al deterioro del cartílago protector, lo que provoca pérdida de movilidad y calidad de vida en los pacientes.

El especialista explicará los síntomas, las opciones de tratamiento y despejará la duda sobre si esta condición afecta exclusivamente a personas de la tercera edad, enfatizando que el enfoque debe estar en el paciente y no solo en la radiografía o el relato de la patología.

Los televidentes pueden participar con preguntas a través de Facebook y WhatsApp durante la transmisión.