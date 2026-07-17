Doctora desmiente mito: colocar brackets no duele, solo es incómodo

La doctora Michell Ramírez desmintió durante una entrevista el mito más común entre los pacientes de ortodoncia: que colocar y usar brackets duele, y aseguró que el procedimiento no es doloroso, aunque puede resultar incómodo o molesto cuando se utilizan instrumentos para separar los tejidos blandos de los dientes.

La especialista explicó que durante el tratamiento se aplican fuerzas de leves a moderadas y continuas, lo que puede generar cierta sensación de presión, pero no dolor.

La doctora aclaró que los dientes no son perforados para colocar los brackets.