Dolor e incredulidad en la comunidad Denis Larios de Ticuantepe por la muerte de niña, de 4 años, supuestamente a manos de su madre

Por Geydi Solórzano.

Un ambiente de dolor e incredulidad embarga este miércoles a las familias de la comunidad Denis Larios, en el municipio de Ticuantepe. El vecindario despertó conmocionado, tras conocerse la trágica muerte de la pequeña., de 4 años, presuntamente a manos de su propia madre.

De acuerdo con datos preliminares recolectados en el lugar, la sospechosa fue identificada como Angélica María Mairena López, de 31 años, quién atravesaba por un severo trastorno depresivo. Las investigaciones apuntan a que la mujer habría asfixiado a la menor de edad dentro del inmueble para luego ocultar el cuerpo en la misma propiedad.

“Nos impacta porque al saber de una niñita, de 4 años, que no sabíamos qué es lo que estaba viviendo también su mamá, si no que nos estamos dando cuenta que su mamá estuvo enferma, pero como la mamá de la muchacha también la quería reservar porque a lo mejor no quería que se diera cuenta la comunidad de que ella (enfrentaba) cosas con su hija , enfermedad mentalmente, entonces ella estuvo protegiéndola a lo mejor por lo de la enfermedad, ya ella tenía dos niños”, dijo una vecina.

Hermetismo y dolor en la comunidad

Un ambiente de hermetismo y dolor es el que se respira en las calles del barrio Denis Larios. Aunque entre los vecinos circulan distintas versiones sobre lo que realmente ocurrió dentro de la vivienda. “Yo la conocí porque ella se casó, tenía un matrimonio, sus hijos, ella vivía con la mamá, con su papá, sus hermanos, uno mayor que ella y el otro es menor”, comentó otro vecino.

“A mí me ha dado tristeza, pobrecita la niña, nadie esperaba esto, es algo doloroso para la familia, este proceso que ellos pasan con esa criatura, nos entristece porque era un niña, de 4 años, yo tengo mi niña, de 9 y es algo triste y doloroso”, consideró otra vecina.

Oficiales de la Policía capturaron a Mairena López, mientras peritos y agentes de la Dirección de Auxilio Judicial recaban evidencias en la escena para determinar las circunstancias que desencadenaron la tragedia.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial que defina la situación jurídica de la acusada y esclarezca el hecho.