Dolor pélvico crónico afecta a muchas mujeres que normalizan el síntoma y no buscan ayuda

El dolor pélvico en mujeres puede tener múltiples orígenes y volverse crónico cuando se prolonga de 3 a 6 meses, pero muchas pacientes normalizan el síntoma y no buscan atención médica, según explicó el doctor Bismarck Somarriba en el segmento de salud materna.

El especialista señaló que si bien es normal experimentar dolor durante la menstruación u ovulación, cuando se vuelve permanente o se presenta durante relaciones sexuales debe ser investigado.

El dolor pélvico crónico puede originarse en el aparato reproductor como útero, ovarios o trompas, pero también puede provenir de otras zonas del cuerpo, lo que requiere un diagnóstico integral.