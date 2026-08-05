Dos adolescentes resultan heridos en accidente en Paraguay

Dos adolescentes que viajaban en una motocicleta sufrieron graves lesiones al ser impactados por una camioneta sobre la avenida Curuguaytí en Paraguay.

El accidente ocurrió después que los menores invadieran el carril contrario, maniobra imprudente que dio origen al fuerte encontronazo.

Vecinos de la zona fueron quienes brindaron auxilio a las víctimas, mientras el conductor de la camioneta se marchó del lugar sin importarle la condición de los adolescentes.

Las autoridades investigan el caso para dar con el responsable del impacto y determinar las circunstancias del accidente.