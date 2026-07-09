Dos delincuentes apuñalan y roban a una mujer en una calle del barrio Memorial Sandino de Managua

La mujer caminaba hacia su vivienda utilizando el celular y cargando un bolso en la vía pública, para los delincuentes que viajaban en una motocicleta es el botín perfecto y una presa fácil, la interceptaron, uno de ellos se baja del medio de transporte y comienza a forcejear con la víctima, quién se aferraba a sus pertenencias, el sujeto con un arma blanca le propina dos puñaladas y huye con los objetos personales de la dama, quién quedó tendida sobre en el pavimiento herida.

El robo ocurrió a las 8:44 minutos p.m. de este miércoles en el barrio Memorial Sandino, de la cancha 3 cuadras al sur, habitantes de la zona señalan que últimamente se han registrado robos en los que los asaltantes viajan en motocicletas.

La cámara de seguridad de una barbería registró el violento asalto, la fémina fue trasladada en una caponera a un centro hospitalario, sobre la vía quedaron las manchas hemáticas de las lesiones provocadas con el arma blanca. Las imágenes serán de gran ayuda para las autoridades policiales del Distrito Tres de Managua para dar con el paradero de los delincuentes.

Por Jairo Castillo.