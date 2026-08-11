Dos delincuentes lanzan una bomba casera a varios jóvenes en una calle del barrio Rigoberto López Pérez de Managua

Habitantes del barrio Rigoberto López Pérez vivieron momentos de gran tensión la noche de este lunes, luego que dos hombres a bordo de una motocicleta intentaron atacar a unos jóvenes o incendiar una vivienda utilizando un artefacto casero, presuntamente un bomba molotov. El incidente ocurrió en el sector de la leche agria El Vaquero una […]

Habitantes del barrio Rigoberto López Pérez vivieron momentos de gran tensión la noche de este lunes, luego que dos hombres a bordo de una motocicleta intentaron atacar a unos jóvenes o incendiar una vivienda utilizando un artefacto casero, presuntamente un bomba molotov.

El incidente ocurrió en el sector de la leche agria El Vaquero una cuadra abajo y dos al sur. Los delincuentes fueron descubiertos por los habitantes de la zona, lo que los obligó a huir del lugar de manera inmediata.

El actuar de los sospechosos quedó registrado en video gracias a las imágenes captadas por los vecinos del sector. En la grabación se observa el momento exacto en que los dos hombres llegan al sitio y se detienen frente a la propiedad, mientras el conductor esperaba en la motocicleta para asegurar el escape, el acompañante descendió con una mochila en sus manos e ingresó a una calle angosta con la aparente intención de lanzar el explosivo casero.

Ante este grave incidente, la comunidad se encuentra alarmada y exige a las autoridades policiales un incremento en el patrullaje para identificar y capturar a los responsables. En menos de un mes en el barrio El Riguero se han reportado dos incidentes con armas de fuego y ahora con una bomba de fabricación artesanal.

Por Jairo Castillo.