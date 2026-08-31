Dos fallecidos y 15 desaparecidos tras inundación en el Gran Cañón de EE.UU.

Las labores de búsqueda y rescate continúan este lunes en el Gran Cañón de Arizona, después de que una inundación repentina dejara al menos dos muertos, unas 15 personas desaparecidas y más de 60 evacuadas, informó el Servicio de Parques Nacionales.

El cuerpo de un hombre de 46 años fue recuperado la noche del domingo cerca del río Colorado, mientras equipos de rescate buscan a excursionistas que podrían estar en zonas afectadas por el siniestro, ocurrido el sábado por la tarde en Bright Angel Canyon y el área de Panton Ranch.

Las aguas arrastraron grandes rocas y escombros hacia el río, destruyeron casi todas las pasarelas sobre Bright Angel Creek y causaron daños importantes en la infraestructura del parque. Las autoridades advierten sobre nuevas tormentas que podrían provocar más inundaciones.