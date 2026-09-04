Dos familias pierden todo en incendio por estufa encendida en Estelí

Dos familias perdieron todas sus pertenencias luego de que un voraz incendio consumiera por completo sus viviendas de madera y láminas de zinc en el barrio Rubén Darío de Estelí, sector contiguo a La Chiriza, zona suroeste de la ciudad, según informaron las autoridades locales.

El siniestro se registró este jueves y, de acuerdo con datos preliminares, el fuego se originó presuntamente después de que una de las familias afectadas dejara una estufa encendida sin supervisión, y las llamas se propagaron con extrema rapidez debido al material liviano de las estructuras, devorando los inmuebles en cuestión de minutos.

Lugareños y cuerpos de socorro acudieron al sitio para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a casas vecinas, y aunque no se reportan pérdidas humanas, los daños materiales son totales, dejando a las familias damnificadas sin hogar ni pertenencias.