Dos heridos en choque frontal de motocicletas en Estelí 

Dos jóvenes que viajaban en motocicleta resultaron lesionados tras colisionar de forma frontal en la calle que divide los barrios Carlos Núñez y Arlen Siú, cerca del parque comunitario de Estelí, en un accidente que mantiene en espera a los familiares de los afectados.

Testigos señalaron que uno de los involucrados habría invadido el carril contrario, aunque las causas exactas aún son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito que acudieron al lugar.

Uno de los conductores, con una posible fractura en un brazo, fue trasladado en un vehículo particular a un hospital, mientras que el otro recibió atención de la Cruz Blanca y posteriormente fue llevado a un centro asistencial para su valoración médica.