Dos hermanas capturadas por rapto de bebé en centro de salud de Jinotega

Dos hermanas identificadas como Reyna Yadira Rodríguez Siles y Anielka del Rosario Rodríguez Siles de 27 y 23 años respectivamente, fueron capturadas junto a un conductor en menos de 24 horas tras el rapto de una bebé en el centro de salud Ernesto Gutiérrez Palacio de Ayapal, Jinotega, según informó la Policía Nacional.

Las mujeres planificaron el crimen un día antes, hospedándose en el municipio, donde una de ellas fingió estar embarazada para ingresar a la sala de maternidad y establecer amistad con Carmen Duarte González, madre de la recién nacida, a quien le ofrecieron un refresco con una sustancia para dormirla.

El padre de la niña, Santos David Lanzas Rivera, alertó a las enfermeras al notar que su bebía no estaba con su madre, activándose un operativo con retenes que logró interceptar la camioneta con placa de Managua en la vía principal, rescatando a la menor sana y salva.