Dos hombres en motocicleta asaltan a joven en barrio Olof Palme de Managua

La noche del domingo, dos sujetos a bordo de una motocicleta asaltaron a una joven que caminaba junto a su madre en una calle del barrio Olof Palme de Managua, según se aprecia en un video que ya circula en redes sociales y que ha generado alerta entre los residentes de la zona.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que uno de los delincuentes desciende del vehículo, intimida a la víctima y le arrebata sus pertenencias para luego huir rápidamente del lugar, mientras la madre de la joven presencia la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la víctima interpuso la denuncia formal ante la Policía Nacional, y los vecinos del sector han expresado su preocupación por la inseguridad en el barrio Olof Palme.