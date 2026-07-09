Dos motociclistas lesionados tras colisión por pasarse luz roja en paso a desnivel Julio Buitrago 

Una colisión entre dos motocicletas en el paso a desnivel Julio Buitrago, ubicado sobre la carretera norte de Managua, dejó como saldo a ambos conductores con lesiones de consideración la noche de este miércoles, luego de que uno de ellos presuntamente irrespetara la luz roja del semáforo.

Juan Gutiérrez, de 21 años, se dirigía al taller automotriz donde labora, en el barrio Mitilalugo, tras comprar la cena, cuando fue impactado por Brandon Calderón, quien circulaba de este a oeste y habría omitido la señal de alto, según las primeras versiones.

Calderón presentaba una posible fractura en su brazo derecho y múltiples golpes, por lo que fue atendido por una ambulancia del Ministerio de Salud y trasladado al hospital Alemán Nicaragüense, mientras que Gutiérrez fue llevado al hospital Carlos Roberto Huembes, y los vídeos de cámaras de seguridad serán fundamentales para determinar responsabilidades en este siniestro vial.