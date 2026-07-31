Dos motorizados mueren al estrellarse contra camiones en el departamento de León

Dos motociclistas perdieron la vida la madrugada de este viernes tras colisionar de forma consecutiva contra dos camiones en la comunidad la Wiston, ubicada en la carretera que conecta Malpaisillo (León) con San Isidro (Matagalpa).

El primer percance vial ocurrió durante los primeros 30 minutos de este viernes. Un motociclista, cuya identidad aún no ha sido confirmada, impactó por detrás a un camión volquete. El informe preliminar de los testigos señala que la causa principal fue no guardar la distancia de seguridad requerida.

Minutos más tarde, mientras los agentes de la Policía realizaban las investigaciones del primer suceso y regulaban el tráfico ocurrió la segunda fatalidad. Otro motociclista, también sin identificar, se estrelló contra la parte trasera de otro camión que permanecía estacionado en la zona resguardada por las autoridades.

Reportes de lugareños indican que ambas víctimas habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas en un bar de la zona momentos antes de los accidentes.

Por Jairo Castillo.