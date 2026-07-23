Dos motorizados quedan lesionados al chocar de frente en una esquina del parque El Indio en León

Luis Fernández González Méndez, de 23 años, permanece hospitalizado luego de impactar contra otro motociclista en la esquina norte del parque El Indio, en Sutiaba, León.

Los dos jóvenes colisionaron de frente, pero la peor parte se la llevó Fernández González, quién fue trasladado de emergencia por miembros de los cuerpos de socorro en una ambulancia hacia el hospital de León.

Los familiares aseguran que el afectado permanece hospitalizado debido a los fuertes golpes que sufrió en el rostro.

Por Jairo Castillo.