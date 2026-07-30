Dos muertos tras ser atropellados frente a cementerio en Cartago

Dos personas, un nicaragüense de 55 años y un costarricense, perdieron la vida tras ser brutalmente atropellados por una camioneta frente al cementerio Los Llanos de Santa Lucía en Cartago, mientras uno de ellos se desplazaba en silla de ruedas y era asistido por su amigo.

El conductor del vehículo involucrado se encontraba en estado de ebriedad, confirmaron agentes de tránsito que le practicaron la prueba de alcoholemia en el lugar del accidente.

La víctima costarricense falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas, mientras que Juan Zúñiga fue trasladado a un hospital donde horas después se confirmó su muerte, y el Organismo de Investigación Judicial mantiene abiertas las indagaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.