Dos nicaragüenses asesinados a balazos en Guanacaste, Costa Rica

Dos ciudadanos nicaragüenses, identificados con los apellidos Espinoza de 32 años y Contreras de 33 años, fueron asesinados en Tamarindo de Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica, cuando sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaban y dispararon en reiteradas ocasiones.

El ataque ocurrió en el momento en que las víctimas intentaban descender del automotor, mientras otros cuatro ciudadanos que los acompañaban resultaron con heridas leves y rechazaron ser trasladados a un hospital.

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica analiza imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en la zona para identificar a los responsables del doble homicidio.