Dos nicaragüenses entre los cuatro fallecidos en triple colisión vehicular en Zaragoza

Cuatro jóvenes de entre 18 y 21 años, incluidos dos nicaragüenses, perdieron la vida en una triple colisión en una carretera de Zaragoza, España. Un quinto ocupante resultó gravemente lesionado y fue trasladado en helicóptero a un hospital.

Medios locales identificaron a uno de los connacionales como Marlon David Lumbi Martínez, mientras las investigaciones preliminares indican que el conductor del vehículo donde viajaban las víctimas intentó realizar una maniobra para aventajar, colisionó contra otro automóvil y fue impactado por un furgón.

Al lugar acudieron bomberos y agentes policiales para realizar las pesquisas correspondientes. El conductor del furgón y los dos ocupantes del otro vehículo resultaron ilesos. Testigos señalaron que la violencia del impacto dejó el automotor de las víctimas completamente destruido.