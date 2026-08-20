Dos nicaragüenses entre los detenidos con armas ilegales en Colombia

Cuatro extranjeros, incluyendo dos nicaragüenses, un costarricense y un jamaiquino, fueron capturados por la Armada colombiana en Cayo Isla Serrana, en el archipiélago de San Andrés, cuando transportaban armas y municiones en una lancha.
El operativo se realizó durante labores de control y vigilancia.
Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades junto con el material incautado, que incluye armas, municiones, equipos de navegación y teléfonos.
La Armada destacó el compromiso en la protección del territorio insular colombiano.