Dos nicaragüenses entre los detenidos con armas ilegales en Colombia

Cuatro extranjeros, incluyendo dos nicaragüenses, un costarricense y un jamaiquino, fueron capturados por la Armada colombiana en Cayo Isla Serrana, en el archipiélago de San Andrés, cuando transportaban armas y municiones en una lancha.

El operativo se realizó durante labores de control y vigilancia.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades junto con el material incautado, que incluye armas, municiones, equipos de navegación y teléfonos.

La Armada destacó el compromiso en la protección del territorio insular colombiano.