Dos personas pierden la vida, luego que chocaran las motocicletas en que se trasladaban en Jalapa

El violento impacto frontal quedó registrado en cámaras de seguridad de un negocio, ambos motociclistas fallecieron. Las víctimas fueron identificadas como José Mejía Ramírez y Marvin Moreno Marín.

El lamentable suceso ocurrió la noche de este jueves en el kilómetro 291 de la carretera que comunica el municipio de Jalapa con la comunidad de Teotecacinte, en el departamento de Nueva Segovia. Del choque una de las motos se incendió. Ambos cuerpos quedaron a un lado de la vía. En las imágenes se puede observar que uno de los conductores excedía los límites de velocidad y aparentemente invadió el carril de la otra víctima.

Equipos de emergencia se presentaron al lugar para valorar a los dos conductores, sin embargo se confirmó que no presentaban signos vitales. Oficiales de la Dirección de Tránsito de Jalapa se auxiliarán de los videos de las cámaras de seguridad para esclarecer el lamentable suceso.

Por Jairo Castillo.