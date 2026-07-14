Dr. Bryan Pérez explica cómo la medicina oriental trata la artrosis de cadera

El Dr. Bryan Pérez, especialista en medicina oriental, abordó en una entrevista los detalles de la coxartrosis o artrosis de cadera, un desgaste articular que se manifiesta con dolor en la parte inguinal y las piernas, y que con el tiempo provoca inmovilidad y dificultad para caminar o subir gradas.
El médico explicó que esta patología afecta principalmente a mujeres adultas mayores, aunque también puede desarrollarse en pacientes con enfermedades congénitas como hiperlordosis, escoliosis o pie plano, así como en personas que han trabajado o caminado demasiado tiempo durante su vida.
El dolor puede dificultar incluso estar acostado del lado afectado y viene acompañado de punzadas que limitan la movilidad del paciente. La medicina oriental ofrece abordajes terapéuticos para tratar esta condición degenerativa.