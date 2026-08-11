Dr. Bryan Pérez: “La sacralgia no es solo de embarazadas y tiene tratamiento”

La sacralgia, definida como un dolor en la última porción de la columna vertebral, es una patología que el Dr. Bryan Pérez abordó en el segmento de consulta médica, desmitificando la creencia de que solo afecta a mujeres embarazadas.

El especialista explicó que esta condición puede presentarse en diversos pacientes y que su diagnóstico requiere una evaluación cuidadosa para identificar las causas subyacentes, que van desde problemas posturales hasta afecciones más complejas.

Los tratamientos recomendados por expertos incluyen terapia física, medicamentos y cambios en el estilo de vida, por lo que se insiste en la importancia de acudir al médico ante los primeros síntomas para evitar que el dolor se cronifique.