Eclipse solar del 12 de agosto no se verá en Nicaragua, a diferencia del de 1991

El eclipse solar total que ocurrirá el próximo 12 de agosto en varios países del mundo no tendrá impacto visual en Centroamérica, por lo que los nicaragüenses no percibirán absolutamente nada del fenómeno.

Este evento astronómico despierta gran interés en la comunidad científica internacional, pero contrasta con el histórico eclipse que vivió Nicaragua en julio de 1991, cuando el día se oscureció por más de seis minutos cerca de las 2:00 p.m., provocando un descenso en las temperaturas y que los animales se refugiaran como antes de dormir.

La divulgadora recordó que, aunque el sol es gigantesco y la luna más pequeña, la proyección de la sombra siempre es localizada.