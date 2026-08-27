Ecuador: Camioneta invade carril y causa accidente en Manabí

Un accidente de tránsito se registró en la provincia de Manaví, Ecuador, cuando una camioneta invadió el carril contrario en una curva, provocando que un motociclista impactara contra el vehículo al intentar frenar, según información de fuentes locales.
El motorizado colisionó contra una camioneta con cajón de madera que transportaba personas, y el momento quedó captado por una cámara de seguridad del sector.
Las autoridades confirmaron que el siniestro, del cual no se precisó la fecha exacta, solo dejó daños materiales y no se reportaron víctimas fatales ni heridos.