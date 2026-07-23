Eje de vaguada causa lluvias débiles ocasionales y ambiente caluroso en el territorio nacional

Lluvias débiles ocasionales, ambiente caluroso y vientos de moderados a fuertes son las condiciones que predominarán en el clima durante las próximas horas, según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), esto es provocado por una vaguada que se desplaza lentamente entre el oeste del mar Caribe y el litoral caribeño nicaragüense que mantiene las bajas presiones débiles en el país.

De acuerdo con la información brindada, las máximas temperaturas alcanzarán los 37 grados en la zona occidental.

Los expertos del clima afirman que la influencia del sistema de baja presión no representará incidencias mayores ni volúmenes significativos de lluvia.

Por María Esther Ordoñez.