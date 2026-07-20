Ejercítate bailando: zumba en casa para activar el cuerpo y la energía

Bailar y ejercitarse al ritmo de la zumba en casa se presenta como una alternativa divertida para mantener el cuerpo activo y llenarse de energía, tal como lo recomiendan los especialistas en actividad física.

La instructora Lily, acompañada de su alumna Abril a quien convenció tras más de un año de insistencia, demostró que mover el cuerpo al compás de la música puede ser una experiencia motivadora.

La propuesta es sencilla; apartar los muebles del comedor y escuchar buena música para convertir el hogar en un espacio de entrenamiento.