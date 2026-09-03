El Güegüense, la obra colonial que usa el humor como resistencia en Nicaragua

La UNESCO reconoció al Güegüense en 2005 como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial. Este drama satírico de origen colonial anónimo se representa en las fiestas patronales de San Sebastián en Diriamba.

El protagonista, conocido también como macho ratón, utiliza juegos de palabras y engaños para enfrentar simbólicamente al poder establecido. Junto a él aparecen personajes como sus hijos Don Forcico y Don Ambrosio, el gobernador Tascoanes y el escribano real.

La puesta en escena incluye máscaras de madera, vestuarios coloridos y música que fusiona elementos indígenas y españoles. Esta expresión ha trascendido generaciones y se mantiene viva en las festividades de Carazo. La tradición representa la identidad nacional y el ingenio popular frente al dominio colonial.