El hígado graso es reversible hasta el grado 2, advierte especialista

El doctor Bryan Pérez advirtió que el hígado graso es completamente reversible hasta que alcanza el grado 2. El especialista explicó que enfermedades como el hipotiroidismo, la diabetes mal controlada y el consumo de analgésicos pueden desencadenar esta afección.

Síntomas como mareos, náuseas, distensión abdominal y paladar amargo pueden estar asociados a esta enfermedad. El especialista señaló que el tabaquismo y la ingesta excesiva de grasas también son factores de riesgo.

Recomendó eliminar frituras, cerdo, tortilla y lácteos de la dieta, e incrementar el consumo de frutas y verduras. El doctor enfatizó que los antecedentes familiares de cáncer hepático pueden heredarse hasta la cuarta generación.