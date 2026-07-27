¡El secreto que evitó la roja a Bellingham!

El árbitro hondureño Said Martínez rompió el silencio sobre una de las acciones más comentadas del encuentro entre Inglaterra y Ghana al explicar por qué decidió no expulsar a Jude Bellingham tras un intercambio de palabras con Jordan Ayew.

En una entrevista concedida al periodista hondureño Reyli Maradiaga, el silbante catracho reveló que, aunque observó el momento en que el mediocampista inglés se cubrió la boca con las manos mientras conversaba con su rival, la acción no ameritaba una tarjeta roja. Martínez explicó que el protocolo aplicable en este tipo de situaciones no procedía, ya que ninguno de los futbolistas involucrados presentó una acusación o denuncia sobre el contenido de la conversación.

El juez centroamericano también relató que, al finalizar la primera mitad, se acercó a Bellingham para advertirle que evitara repetir ese comportamiento. Según Martínez, el jugador negó inicialmente haberse cubierto la boca y se marchó visiblemente molesto hacia los camerinos. Sin embargo, antes del inicio del segundo tiempo, el volante inglés regresó para ofrecerle disculpas, reconoció que el árbitro tenía razón y le aseguró que esa situación no volvería a repetirse durante el partido.

Las declaraciones de Said Martínez aportan una perspectiva inédita sobre un episodio que generó debate, dejando claro que su decisión estuvo basada en la interpretación del reglamento y en el manejo disciplinario del encuentro, más que en la polémica generada alrededor de la acción.