El volcán Telica mantiene alerta a pobladores de León por nuevas emanaciones de gases y cenizas

El volcán Telica, ubicado en el departamento de León, registró durante las primeras horas de este martes nuevas emanaciones de gases y cenizas, manteniendo en alerta y constante monitoreo a las autoridades locales y a los comités de prevención de la zona.

De acuerdo con un reporte de la Alcaldía de León, las emisiones se registraron entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana, alcanzando alturas aproximadas de entre 100 y 250 metros sobre el cráter del coloso. Las columnas de materiales volcánicos se desplazaron con dirección suroeste debido a las condiciones de los vientos en el período de observación.

Esta actividad se suma a la reportada la tarde de este lunes cuando el volcán también expulsó gases y cenizas que alcanzaron unos 150 metros de altura, con una dirección inicial hacia el noroeste. Ante la constante actividad del coloso, las autoridades locales han tomado medidas preventivas inmediatas el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Comupred) permanece activado y mantiene vigilancia permanente, según informó la Alcaldía de Telíca a través de sus redes sociales.

Las instituciones mantienen comunicación estrecha y un monitoreo constante de los reportes técnicos generados por los expertos para evaluar cualquier cambio repentino en el comportamiento del volcán.

Se encuentran activados todos los mecanismos de prevención y coordinación necesarios para salvaguardar la integridad y priorizar la seguridad de las familias que habitan en las comunidades cercanas a las faldas del volcán.

Las autoridades recomiendan a los habitantes de las zonas aledañas mantener la calma, atender las indicaciones de los comités de emergencia y mantenerse informados ante cualquier eventualidad.

Por Geydi Solórzano.