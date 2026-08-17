¿Empieza el camino de un nuevo Messi? Thiago podría llegar a La Masia en 2026

Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi, podría dar un importante paso en su formación futbolística en noviembre de 2026, con una posible incorporación a las categorías inferiores del FC Barcelona, específicamente al Barça Sub-14. De concretarse, el joven regresaría a Barcelona para continuar su desarrollo en La Masia, la misma cantera donde su padre comenzó a construir la carrera que lo convirtió en una de las grandes leyendas del fútbol mundial.

Thiago ha crecido futbolísticamente en la academia del Inter Miami y, según los reportes, ha mostrado cualidades como buena técnica, visión de juego, capacidad para asociarse con sus compañeros e inteligencia dentro del campo. Aunque su principal referente siempre ha sido su padre, también ha expresado admiración por otros grandes futbolistas, entre ellos Luis Suárez.

En Barcelona existiría especial interés en que Thiago pueda desarrollar su propio camino y evitar que las constantes comparaciones con Lionel Messi se conviertan en una presión adicional. La intención sería darle las condiciones necesarias para crecer como futbolista y construir su propia identidad dentro del deporte.

El posible regreso del apellido Messi a La Masia genera ilusión entre los aficionados del Barcelona, aunque esta vez la historia estaría por comenzar desde cero. Thiago tendrá la oportunidad de escribir su propio capítulo y demostrar hasta dónde puede llegar con su talento y dedicación.