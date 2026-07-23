Encuentran con vida a dos jóvenes, luego de estar casi 30 días bajo los escombros en Venezuela

Tras casi 30 días bajo los escombros, este jueves fueron rescatadas con vida dos jóvenes en el estado de La Guaira en Venezuela, la zona considerada como la más afectada tras los dos terremotos que azotaron el país el pasado 24 de junio. Los voluntarios que realizaban trabajos de búsqueda y recuperación de cuerpos se percataron de que estaban vivas, por lo que inmediatamente comenzaron a llevar a cabo el rescate.

Los rescatistas informaron que se trata de una antigua bodega de la Torre G del edificio OP26. La historia de estas jóvenes se convierte en un símbolo de valentía y tenacidad. En las últimas horas también han sido publicadas en redes sociales imágenes de los momentos en el que ocurrieron los terremotos y como personas lograron escapar de la muerte.

Hasta este jueves el balance oficial de víctimas por el doble terremoto de 7.2 y 7.5 grados de magnitud en la escala de Richter que sacudió el norte de Venezuela alcanza los 5, 400 fallecidos.

Por María Esther Ordoñez.