Encuentran cuerpo de hombre dentro de un cauce en barrio Venezuela

Yader Antonio Medina Calderón de 40 años, fue encontrado muerto dentro de un cauce en el barrio Villa Venezuela, Managua, la madrugada del domingo, luego de que pobladores reportaran el hallazgo de su cuerpo.

La víctima, quien había recuperado su libertad hace aproximadamente tres meses, estuvo rozando árboles con un machete y consumiendo licor con otras personas la noche del sábado, después de lo cual perdió contacto con ellos, manifestaron vecinos del sector.

Las autoridades policiales investigan el caso para determinar las causas del deceso y si hubo mano criminal, mientras que el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, y la gorra que portaba fue hallada a pocos metros del cadáver.