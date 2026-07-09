Encuentran en estado de descomposición el cuerpo de un hombre en playa La Primavera de la Isla de Ometepe

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

El cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana de este miércoles en la costa de la playa La Primavera, en la Isla de Ometepe. La víctima fue identificada como Noel Alvarado Trigueros, de 42 años de edad, quién era originario de la comunidad de Tilgüe del municipio de Altagracia.

El hallazgo fue realizado por un grupo de trabajadores que se disponía a reparar una cerca en un terreno baldío cercano a la playa. Al percatarse de la presencia del cadáver cubierto de hormigas, suspendieron sus labores y dieron aviso de inmediato a las autoridades correspondientes.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía local y personal médico del Ministerio de Salud, quienes iniciaron las respectivas investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo con el fin de realizar los estudios forenses necesarios para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Por Álvaro Alvares y Jairo Castillo.