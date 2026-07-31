Encuentran sin vida a un hombre en un camino del municipio de Catarina

Oficiales de la Policía del municipio de Catarina del departamento de Masaya investigan la muerte de un hombre, hasta el momento de identidad desconocida, que fue encontrado la mañana de este viernes en un camino del barrio Nueva Esperanza.

ACCIÓN 10 conoció extraoficialmente que se trata de un miembro de los bomberos que andaba ejercitándose en el sector.

El cuerpo sería llevado al Instituto de Medicina Legal, donde a través de la realización de una autopsia determinarán las causas de la muerte.