Encuentran sin vida a una nicaragüense en la casa que alquilaba en Zaragoza, España

Oficiales de la Policía de Zaragiza, España, investigan la muerte de la nicaragüense Martha Yesenia Jiménez Moreno, de 42 años, quién fue encontrada sin vida la tarde del sábado 18 de julio en el baño del apartamento donde residía junto a otras connacionales.

Las amistades de la víctima alertaron a la Policía. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte, pero extraoficialmente se conoció que Jiménez tenía problemas de salud.

Ella era originaria de Managua y deja a dos hijos en la orfandad, a penas tenía dos meses de haber llegado a ese país europeo.