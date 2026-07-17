Encuentran sin vida y desangrado a un joven en una propiedad en construcción en el municipio de Bonanza

Autoridades policiales del municipio de Bonanza, Triángulo Minero, iniciaron una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida del joven Yexin Eliel Amador Calero, de 21 años, en una propiedad que está en construcción, ubicada en el barrio Jorge Dimitrov.

El hallazgo fue reportado por pobladores de la zona aproximadamente a las 4:30 de la madrugada de este jueves.

Según informes preliminares, el cuerpo de la víctima presentaba múltiples heridas provocadas con un machete. Se presume que Amador Calero laboraba como obrero de la construcción en el mismo sitio donde fue localizado.

Hasta el momento, agentes de la Policía realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho. La identidad del presunto responsable y el móvil del suceso continúan siendo desconocidos.

Por Jairo Castillo.