Enzo Fernández es presentado como nuevo jugador del Manchester City en una transferencia récord

El mediocampista argentino dejó el Chelsea y se convirtió en uno de los fichajes más destacados del mercado europeo, en una operación que habría alcanzado los 146 millones de euros.

En el cierre del mercado de fichajes europeo, Enzo Fernández fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Manchester City, luego de concretarse su salida del Chelsea en una millonaria operación que habría alcanzado los 146 millones de euros.

El conjunto inglés recibió al mediocampista argentino con un video de presentación en el que lo bautizó como su “nuevo argentino azul”. A sus 25 años, el campeón del mundo expresó su felicidad por iniciar esta nueva etapa y destacó el proyecto deportivo del club.

“No podría estar más feliz de estar aquí”, manifestó Fernández tras convertirse oficialmente en jugador del Manchester City.

Su llegada también supone un reencuentro con Enzo Maresca, quien fue su entrenador durante su etapa anterior y con quien conquistó el Mundial de Clubes.

Una transferencia histórica

El traspaso vuelve a colocar a Enzo Fernández entre los futbolistas argentinos con las transferencias más costosas de la historia. El mediocampista había establecido anteriormente el récord argentino cuando Chelsea pagó una millonaria cifra al Benfica por su fichaje en 2023.

Ahora, con una operación estimada en 146 millones de euros, Fernández también se ubica entre los traspasos más caros de la historia del fútbol mundial, solo por detrás de movimientos como los de Neymar y Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain.

La cifra también lo coloca a la par del francés Bradley Barcola, en una transferencia que vuelve a destacar el enorme valor alcanzado por el argentino en el mercado internacional.

Antes de iniciar su nueva aventura en Manchester, Fernández se despidió del Chelsea y de sus aficionados mediante una emotiva carta publicada en sus redes sociales.

“Estos días no han sido fáciles para mí”, escribió el argentino, quien recordó sus tres años en el conjunto londinense y el vínculo que construyó con sus compañeros, entrenadores y trabajadores del club.

Fernández reconoció que tomar la decisión de marcharse no fue sencillo y aseguró que Chelsea siempre ocupará un lugar especial en su carrera.

“Siempre Blue”, concluyó el mediocampista en su mensaje de despedida.

Ahora, Enzo Fernández afrontará un nuevo desafío en el Manchester City, donde buscará consolidarse como una de las piezas importantes del mediocampo del conjunto inglés.