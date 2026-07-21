Epidemiólogo checo Jiri Berán inicia gira académica por Centroamérica desde Nicaragua

El profesor Jiri Berán, médico epidemiólogo, investigador y experto en inmunología, vacunas y enfermedades infecciosas de la República Checa, visita Nicaragua por primera vez como parte de una gira académica que lo llevará por varios países de Centroamérica, donde compartirá con profesionales de la salud las más recientes actualizaciones científicas.

El doctor Berán impartirá conferencias magistrales sobre inmunomodulación, respuesta inmune antiviral y los avances más recientes en la investigación internacional relacionados con una molécula inmunomoduladora.

Cuenta con más de cinco décadas de experiencia clínica y presencia en más de 70 países. La gira representa una oportunidad para el intercambio de conocimientos en la región.