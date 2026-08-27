Errores en planchas y sentadillas pueden lesionar la espalda

Un estudio de la Universidad de Harvard señala que doblar la espalda durante las planchas y exceder la profundidad en las sentadillas son dos de los errores técnicos más frecuentes en los gimnasios, y ambos derivan en lesiones lumbares o articulares que podrían evitarse con corrección postural.

El entrenador privado Israel Fernández coincidió en que la falta de técnica es común y recomendó una guía básica para ejecutar cada movimiento con seguridad, especialmente en ejercicios como las sentadillas donde la rodilla puede sufrir daños por sobrecarga.

Los especialistas insisten en que comprender estos casos habituales permite reducir complicaciones y maximizar los beneficios del entrenamiento sin poner en riesgo la salud del usuario.