Erupción del Cerro Negro en 1947 dio origen a la Gritería Chiquita en León

La Gritería Chiquita, celebrada cada 14 de agosto, tiene su origen en 1947 cuando el volcán Cerro Negro cubrió de cenizas la ciudad de León y el obispo monseñor Isidro Augusto Oviedo y Reyes impulsó una jornada de oración a la Virgen María para solicitar el cese de la actividad volcánica.

La disminución de la actividad del Cerro Negro en los días posteriores fue interpretada como una respuesta a las oraciones, y desde entonces los leoneses comenzaron a realizar esta celebración mariana que con el tiempo se consolidó como una de las expresiones religiosas más representativas de la ciudad.

La tradición, conocida también como Gritería de Penitencia, se ha mantenido vigente por más de siete décadas como muestra de fe y agradecimiento.