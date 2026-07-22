¿Es el cerdo la peor carne? Nutriólogo desmiente mitos sobre su consumo

La creencia de que toda carne porcina es grasosa o porta triquina no aplica si se cumplen controles sanitarios, según especialista.

Un nutriólogo desmintió durante una entrevista la creencia popular de que la carne de cerdo es la peor opción proteica por su contenido graso y el riesgo de triquina, y explicó que estas afirmaciones no son una particularidad de toda la carne porcina, sino que dependen de las condiciones de manejo y la aplicación de medidas higiénico-sanitarias adecuadas en su producción y procesamiento.

El especialista señaló que, si no se cumplen estos estándares, el cerdo puede llegar a tener parásitos y causar enfermedades graves, pero que la carne certificada y bien procesada es segura.

La ciencia respalda que el cerdo puede ser una fuente saludable de proteína.